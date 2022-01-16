Фестиваль «Моцарт и его круг» начал работу в Ульяновске

В Ульяновске стартовал фестиваль «Моцарт и его круг», сообщает ТАСС.

Проведение мероприятия приурочено к годовщине со дня рождения композитора Вольфганга Амадея Моцарта, которое будет отмечаться 27 января. В ходе фестиваля пройдут концерты Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» под руководством дирижеров — Фабио Мастранджело, Юрия Ткаченко и Сергея Кисса.

Также состоится выступление ульяновской филармонии Елены Рождественской и Маргариты Долгоненковой. В программу вошли лекции музыковеда и кандидата искусствоведения Ирины Кривошеевой «Моцарт и Сальери. Правда и вымысел» и «Моцарт: путь в бессмертие».

Инициатором проведения фестиваля выступил дирижер и пианист Фабио Мастранджело.

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