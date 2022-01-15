Турне Селин Дион отменено из-за состояния здоровья артистки

Канадской поп-певице Селин Дион пришлось отказаться от запланированных в рамках турне концертов по медицинским причинам, сообщает ТАСС.

В сообщении агентства указано, что запланированные концерты в Северной Америке отменены в связи с недавними сильными мышечными спазмами. Информация об этом появилась на странице певицы в Twitter.

«Я очень надеялась, что к этому времени мне станет лучше, но, полагаю, мне просто стоит быть терпеливее и следовать режиму, который мне предписывают врачи», – написано в сообщении Селин Дион.

Пресс-службой был опубликован пресс-релиз, в котором уточняется, что из-за восстановления певицы после недавних мышечных спазмов продолжается, Селин Дион вынуждена отменить запланированные ранее концерты, которые должны были состояться в период с 9 марта по 22 апреля текущего года. Организаторы объявили, что деньги за купленные билеты будут возвращены.

В сообщении пресс-службы отмечается, что выступления в Европе в рамках мирового турне Дион в поддержку ее последнего альбома Courage, первое из которых запланировано на 25 мая. пока не отменены. Ранее Селин Дион отменила из-за мышечных спазмов все выступления с 5 по 20 ноября 2021 года и с 19 января по 5 февраля 2022 года.

Фото: кадр из клипа