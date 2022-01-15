Трейлер сериала «Изобретая Анну» опубликован в Сети

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер сериала «Изобретая Анну».

Главную роль в шоу сыграла Джулия Гарнер. Сюжет картины основан на реальной истории мошенницы из России, которая несколько лет жила в Нью-Йорке.

Сюжет рассказывает о том, как она воспользовавшись технологией поддельных счетов взяла множество кредитов. Однако, через некоторое ее махинации вскрываются, ее арестовывают и предъявляют шесть обвинений.



Фото: кадр из трейлера

В фильме также снимались Ариан Моайед, Анна Кламски, Джефф Перри, Лаверн Кокс, Кэти Лоус, Терри Кини, Алексис Флойд и другие. Над сериалом работала компания Shondaland.Релиз сериала «Изобретая Анну» запланирован на Netflix 11 февраля.