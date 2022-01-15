В 2022 году в «Коломенском» запланировали проведение 20 выставок

За 2022 год в столичном музее-заповеднике «Коломенское» планируется провести около 20 выставок, сообщает пресс-служба музея.

«Музей-заповедник «Коломенское» представляет выставочные планы на 2022 год. Запланировано более 20 выставок: 12 во дворце царя Алексея Михайловича, две в выставочном зале «Атриум», одна в Сытном дворе, четыре региональных проекта и один международный», – сказано в сообщении пресс-службы.

Также отмечено, что посетители смогут увидеть проект «Петр I. Мифы и легенды», который расскажет о формировании и эволюции образа императора Петра I с начала XVIII века до сегодняшних дней, выставку «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества», экспозицию «Про деньги. Медный бунт в Коломенском и история инфляции в России» и многое другое.