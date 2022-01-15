В «Союзмультфильме» планируют в 15 раз нарастить долю международных продаж

«Союзмультфильм» в ближайшие пять лет планирует увеличить долю международных продаж в 15 раз, сообщает ТАСС.

«В «Союзмультфильме» мы ставим план в своей стратегии, что за следующие пять лет мы должны увеличить доход от международных продаж с сегодняшнего 1% до 15%. Это очень амбициозно – вырасти в 15 раз, но понимаем, что без этого ничего не получится», – рассказала во время сессии «Тренды в монетизации анимационных брендов» на Гайдаровском форуме председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.

Гайдаровский форум представляет собой ежегодную международную научно-практическую конференцию в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0