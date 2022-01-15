Группа Brockhampton сообщила о приостановлении деятельности

В Сети появилось сообщение участников американской группы Brockhampton, в котором говорится о приостановлении деятельности, сообщает «Культуромания».

В сообщении, опубликованном в Twitter группы, артисты отметили, что точные сроки перерыва пока не определены. Перед этим коллектив выступит с двумя концертами в Лондоне и Калифорнии.

Все выступления, намеченные на последующие даты, отменены. «От души благодарим за то, что остаетесь с нами в этом турне. Мы бы не были здесь без наших поклонников. Мы надеемся, что смогли вдохновить вас так же, как и мы были вдохновлены все последние восемь лет», — передает «Культуромания» слова музыкантов.

Прежде основатель группы Кевин Абстракт сообщал, что коллектив может распасться. Уже тогда он заявил, что группа больше не будет выпускать музыку.

«Два альбома Brockhampton в 2021 году станут нашими последними», — сообщил Абстракт. Группа Brockhampton была основана в 2010 году в Сан-Маркосе.

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