Вышел трейлер нового сезона «Воспитанных волками»

В Сети появился официальный ролик по второму сезону научно-фантастического сериала. Его опубликовали на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max. Трейлер в русской озвучке представил российский онлайн-кинотеатр «Амедиатека».





Футуристическая многосерийная драма выйдет в феврале. Ее покажут на платформах HBO Max и «Амедиатека». Показ эпизодов начнется 3 февраля на американском стриминге и 4 февраля — на российском.





История разворачивается в далеком будущем на другой планете. Ключевые персонажи — пара человекоподобных андроидов, которые называют себя Отцом и Матерью. Они заботятся о человеческих детях. Своеобразная семья обустраивает жизнь в колонии, которую возглавляет Маркус, объявляющий себя пророком. Между ним и андроидами назревает конфликт, который со временем выливается в опасное столкновение.





В первом сезоне андроиды прибывают на пустынную планету, чтобы основать человеческую колонию. Вскоре они сталкиваются с поселением людей-последователей религиозного культа и вступают в противостояние с ними и друг с другом. Мать уверена, что религиозные фанатики опасны для детей. Отец считает, что детям нужны другие люди для развития.





В роли андроидов снялись Аманда Коллин («Ужасная женщина») и Абубакар Салим («Черное зеркало»), в роли их антагониста — Трэвис Фиммел («Викинги»). В актерский состав также вошли Нив Алгар, Феликс Джемисон, Джордан Лоугрэн, Морган Санто, Винта Макграт, Итан Хаззард, Матиас Варела, Аасия Ша, Айви Вон, Питер Кристофферсен, Селин Джонс и Джеймс Харкнесс.





Первые эпизоды дебютного сезона поставил британский режиссер Ридли Скотт. Среди постановщиков также значатся его сын Люк Скотт, Алекс Габасси, Серджо Мимика-Геззан и Джеймс Хоуз. Шоураннером и сценаристом проекта стал Аарон Гузиковский. Вместе с ним над сценарием работали Хезер Беллсон, Карен Кэмпбелл, Синед Дэйли и Дональд Йо. Ридли Скотт стал и одним из исполнительных продюсеров сай-фай шоу наряду с Хезер Беллсон, Джорданом Шиэном, Руди Ван Асом, Дэвидом В. Цукером и Марком Хаффамом.





Фото: кадр из трейлера сериала «Воспитанные волками»