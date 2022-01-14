Опера «Хованщина» возвращается на сцену МАМТа

Премьерные спектакли оперы пройдут в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 2 и 3 февраля, сообщили в учреждении.





В репертуар МАМТа возвращается опера Модеста Мусоргского (1839-1881), которую ставили в театре в 2015 году. В наступившем году ее представят на Основной сцене.





Как отметили в театре, «Хованщина» по самобытности музыки и сюжета могла бы стать «самой русской оперой». Мусоргский отмечал, что она создана в жанре «народной музыкальной драмы».





Опера представляет собой масштабное историческое полотно с участием реально существовавших и вымышленных героев, особое место среди которых занимает русский народ. В ней переплетаются события между Стрелецким бунтом и утверждением Петра I на престоле. В тот период русский народ раздирал спор о выборе пути, о старой и новой вере. Любой исход мог бы стать для страны фатальным, подчеркнули в Музыкальном театре.





Мусоргский начал работу над оперой в 1872 году, когда отмечался всплеск интереса к истории России. Работа продвигалась трудно. Опера осталась не оконченной. К 1881 году она была готова в клавире за исключением финальной сцены.





Первым масштабное произведение дописал и оркестровал Николай Римский-Корсаков. Позже появилась редакция Дмитрия Шостаковича, которую отличает мрачная атмосфера. В МАМТе представят версию последнего. Музыку последней сцены создал современный композитор Владимир Кобекин.





Музыкальным руководителем возобновленной постановки стал дирижер Александр Лазарев. Режиссером-постановщиком выступил Александр Титель, сценографом — Владимир Арефьев, главным хормейстером — Станислав Лыков.





В восстановленной опере задействованы солисты, которые уже участвовали в спектакле. Среди них — Дмитрий Ульянов (партия Ивана Хованского), Николай Ерохин (Андрей Хованский), Наталья Зимина и Ксения Дудникова исполнят партию Марфы. В проекте участвуют и другие солисты труппы.





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