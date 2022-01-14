Итальянские власти призвали спасти Венецию от затопления

Венецианский институт науки, литературы и искусства обратился к премьер-министру Италии Марио Драги с просьбой создать комитет по спасению города, сообщает The Art Newspaper.





Инициаторами обращения стали директор Венецианского института Андреа Ринальдо и его бывший руководитель Герардо Орталли, а также автор статьи Анна Сомерс Кокс, возглавлявшая фонд «Венеция в опасности». Они попросили принять меры в связи с разрушением зданий в Венеции на фоне повышения уровня воды. Пока ни на местном, ни на общеитальянском уровне не выработали соответствующую стратегию противодействия, отмечается в тексте.





По мнению авторов открытого письма, премьер-министр должен пойти на радикальные меры в вопросах защиты города и лагуны, в которой он расположен. Для этого нужно создать новый независимый комитет и определить экосистему Венеции на долгие годы вперед. В пример они привели нидерландский проект «Дельта», по принципу которого мог бы работать комитет. Инициаторы не исключили привлечения Евросоюза к решению проблемы.





Специалисты давно говорят о повышении уровня воды в Средиземном море с той же скоростью, с которой растет уровень воды в Мировом океане. В 2011 году сотрудники Исследовательского института океанологии CNR-ISMAR (Италия) предупредили, что в итоге он дойдет до отметки, при которой Венеция будет затоплена.





Прогнозы Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) на 2021 год предполагают повышение уровня моря к концу века на 28–55 см при оптимистичном сценарии глобального потепления и на 63-101 см — при пессимистичном. В Венеции ситуация осложняется оседанием геологической платформы, на которой она расположена, на 2 мм ежегодно, говорится в статье.





По словам архитектора, профессора Венецианского университета IUAV Марио Пьяна, средний уровень воды в городе дошел до самого высокого значения за все его историю. Он пояснил, что соленая вода постоянно пропитывает грунт, в который вбиты сваи зданий, и поднимается по стенам. Вода испаряется, а на стенах и сваях оседает соль. Ее растворение приводит к разрушению фундаментов и стен. К настоящему моменту повреждены около 15 тысяч построек, добавил ученый.





Марио Пьяна отметил, что стены зданий «едут», что является самым опасным процессом для каменной кладки. Разрушение можно сдержать, если оснастить стены влагонепроницаемыми каналами и заменить нижние части кладки. Другим вариантом спасения он назвал обессоливание стен с помощью длительной промывки.





Профессор пояснил, что эффект от сложных и дорогих процедур может сократиться из-за подъема воды на 20-30 см, что и прогнозирует Межправительственная группа экспертов по изменению климата при повышении температуры на 2 градуса. Пользы от мероприятий вообще не будет, если вода поднимется на 70 см — это может произойти при глобальном потеплении на 3 градуса.





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