В Екатеринбурге откроют мультимедийный комплекс, посвященный творчеству Сергея Дягилева

14.01.2022
Мультимедийный комплекс, посвященный творчеству театрального и художественного деятеля, организатора «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева» Сергея Дягилева, будет создан в Екатеринбурге при поддержке Фонда президентских грантов в объеме 4 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.
Как рассказала один из организаторов проекта «Время Дягилева» и директор «Лицея имени С.П. Дягилева» Елена Трофимова, в марте 2022 года отмечается 150 лет со дня рождения импресарио, критика, издателя, организатора выставок, пропагандиста русского искусства, основателя и бессменного руководителя Ballets Russes Сергея Дягилева.
«Мы собираемся создавать мультимедийный комплекс — музей плюс библиотека, — посвященный Сергею Павловичу Дягилеву. И буквально вчера вечером мы получили сообщение, что Фонд президентских грантов выделил нам грант на этот проект в размере 4 млн рублей», — сказала Трофимова.
Фото: YouTube