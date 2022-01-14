Вышел трейлер фильма «Борьба со льдом» с Николаем Костером-Вальдау

Ролик по картине, основанной на мемуарах полярного исследователя Эйнара Миккельсена, появился в Сети. Его разместили на ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix.





Приключенческий фильм выйдет в онлайн-кинотеатре в начале весны. Премьера «Борьбы со льдом» назначена на 2 марта.





Картина основана на книгах датского полярника Эйнара Миккельсена (1880-1871), которого сыграл Николай Костер-Вальдау. Герою предстоит отправиться в экспедицию по Гренландии, чтобы выяснить, что произошло с «Датской экспедицией» во главе с Людвигом Мюлиус-Эриксеном. Ни один из ее членов не вернулся домой.





Миккельсен набирает команду, с которой отправляется в опасную экспедицию по следам Мюлиус-Эриксена. В пути ему приходится оставить часть команды и двинуться дальше с одним напарником — Ивером Иверсеном. Они передвигаются в очень суровых условиях, которые формируются сильными морозами, дефицитом провизии, нехваткой ездовых собак, нападениями диких животных. К тому же их первоначальный план оказывается невозможно реализовать. Об этом они узнают, когда находят записки от погибшей экспедиции, которая открыла, что Гренландия является островом. Героям предстоит противостоять не только суровой стихии, но и испытаниям разума и человеческих отношений.





В описании к трейлеру фильм охарактеризовали как «правдивую историю о дружбе, любви и внушающей благоговение силе товарищеских отношений». Двум исследователям удается выяснить важную информацию, при этом им приходится столкнуться с борьбой за выживание в экстремальных условиях.





«Борьбу со льдом» срежиссировал Петер Флинт («Арн: рыцарь-тамплиер», «Валландер»). Сценарий написал Джо Деррик в соавторстве с исполнителем главной роли. Костер-Вальдау также выступил продюсером проекта вместе с Бальтасаром Кормакуром и Жасмин Торбати. Музыку к кинокартине создал композитор Фолькер Бертельман.





Вместе с Николаем Костером-Вальдау («Игра престолов») в фильме снялся Джо Коул («Острые козырьки»), сыгравший Ивера Иверсена. В фильме появится Чарльз Дэнс, известный зрителям по роли Тайвина Ланнистера в сериале «Игра престолов». Он предстанет в образе отрицательного персонажа, который требует от участников экспедиции предоставить записи об открытиях ценой собственной жизни. В фильме также снялись Хейда Рид, Эдвард Спелирс, Диармед Мерта, Гисли Орн Гардарссон, Сэм Редфорд, Ник Джеймисон, Фрэнки Уилсон и другие актеры.





Фото: кадр из трейлера фильма «Борьба со льдом»