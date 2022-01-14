В Москве открыли памятник Грачевскому в годовщину его смерти

14.01.2022

В Москве открыли памятник Грачевскому в годовщину его смерти

Памятник на могиле режиссера и создателя «Ералаша» Бориса Грачевского был открыт 14 января на Троекуровском кладбище Москвы. Это произошло в день годовщины его смерти, пишет ФАН.

На памятнике выгравирован жизненный девиз Грачевского: «Ходить по солнечной стороне жизни...»

Люди, пришедшие на открытие монумента, выразили соболезнования вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской и возложили цветы к могиле Грачевского.

Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года в возрасте 71 года.

Фото: Pixabay