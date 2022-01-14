В Москве открыли памятник Грачевскому в годовщину его смерти

14.01.2022
Памятник на могиле режиссера и создателя «Ералаша» Бориса Грачевского был открыт 14 января на Троекуровском кладбище Москвы. Это произошло в день годовщины его смерти, пишет ФАН.
На памятнике выгравирован жизненный девиз Грачевского: «Ходить по солнечной стороне жизни...»
Люди, пришедшие на открытие монумента, выразили соболезнования вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской и возложили цветы к могиле Грачевского.
Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года в возрасте 71 года.
Фото: Pixabay