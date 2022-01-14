В центре Санкт-Петербурга появится новый театр

Дворец танца Бориса Эйфмана достроят в парке «Тучков буян» в ближайшие годы. Об этом сообщил вице-губернатора города Борис Пиотровский, передает ТАСС.





По его словам, в настоящее время продолжается строительство театра танца в рамках реконструкции территории рядом с набережной Малой Невы. Работы планируют завершить до 2024 года. Борис Пиотровский назвал появление нового театра в Петербурге «уникальным проектом».





Дворец станет доминантой в новом парке. Вице-губернатор добавил, что план реконструкции участка предполагает восстановление набережной в районе Биржевого моста, создание подземного перехода под площадью Академика Лихачева и обустройство подземной парковки. Планируется создать в центре Северной столицы современное культурное пространство, подчеркнул Пиотровский.





Идею обустроить арт-парк на территории, где предполагали возвести судебный квартал, предложил петербургский градоначальник Александр Беглов в 2019 году. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. В том же году объявили международный конкурс на разработку концепции парка.





По итогам общественных обсуждений, будущий парк получил название «Тучков буян». Это отсылка к истории территории, где располагались пеньковые склады. Изначально их построили на острове. Позже протоки между близлежащими островами засыпали, а Тучковым буяном стали называть образовавшуюся территорию. При этом буяном в прошлом называли пристани на реках и места выгрузки товаров.





В начале 2022 года в СМИ появились сообщения о том, что вместо парка «Тучков буян» все-таки построят судебный квартал. Однако в пресс-службе администрации губернатора Петербурга опровергли эту информацию. В Смольном добавили, что в настоящее время продолжается разработка проекта. В планах — не только создание общедоступного паркинга и перехода, но и обустройство фонтанного комплекса, реконструкция набережной между Биржевым и Тучковым мостами.





В Кремле прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что надеются на реализацию проекта парка «Тучков буян».





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