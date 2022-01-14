В «Ельцин Центре» оценили ущерб, нанесенный картине Анны Лепорской

На выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Екатеринбурге неизвестный разрисовал полотно ученицы Казимира Малевича, сообщала The Art Newspaper Russia.





Картина Анны Лепорской «Три фигуры» (1932-1934), входящая в собрание Третьяковской галереи, пострадала от рук вандала. Он нарисовал глаза на двух лицах шариковой ручкой, уточнила газета.





По ее информации, чернила проникли в слой краски, поскольку лица на картине не покрыты лаком, хотя это была частая практика для абстракционистов начала ХХ века. Рельеф мазков сохранился, поскольку не было сильного нажима при использовании ручки. Кроме того, обнаружена выкрошка красочного слоя.





Газета отмечает, что порчу картины обнаружили посетительницы выставки, которые обратились к работникам центра 7 декабря. Картину сняли с экспозиции и вернули в Третьяковку, где обследовали повреждение и рассчитали стоимость восстановления. Работы обойдутся в 250 тысяч рублей. Перед отправкой на выставку в Екатеринбург «Три фигуры» застраховали почти на 75 миллионов рублей. Страховка покроет расходы на реставрацию.





В «Ельцин Центре» прокомментировали инцидент, произошедший на выставке, пишет РИА Новости . В пресс-службе учреждения подчеркнули, что ущерб можно устранить без последствий для полотна. К таким выводам пришли эксперты.





На следующий день после происшествия картину осмотрел реставратор Третьяковской галереи, после чего ее отправили в Москву. В настоящее время проводится реставрационная работа. Страховая компания выплатила Третьяковке средства на основании результатов обследования и расчетов восстановительных работ, утвержденных учреждением, добавили в «Ельцин Центре».





В пресс-службе также отметили, что не комментировали инцидент, произошедший в декабре, из-за проведения внутреннего расследования, контактов с полицией и страховой компанией. «Ельцин Центр» заявил о непричастности сотрудников к происшествию, а также о готовности передать правоохранителям все собранные материалы, включая записи с камер. Он обратился в полицию, однако в возбуждении уголовного дела отказали. Причиной отказа в полиции назвали маленькую сумму ущерба и сохранность полотна.





Минкультуры России направило жалобу в Генпрокуратуру РФ из-за отказа в возбуждении уголовного дела по факту повреждения произведения искусства.





Как отмечает The Art Newspaper Russia, «Ельцин Центр» не смог установить, кто повредил картину, несмотря на наличие записей с видеокамер. Неизвестно, кто совершил акт вандализма. Розыск вандала не ведется.





Анна Лепорская (1900-1982) училась у Казимира Малевича в 1920-е годы вместе со своим будущим мужем Николаем Суетиным. Позже она занялась работой в фарфоре, которая стала основным направлением в ее творчестве. До 14 марта работы художницы можно увидеть на выставке в Русском музее.





Фото: Владислав Фальшивомонетчик,

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