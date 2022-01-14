Отреставрированная версия «Крестного отца» появится в прокате с 24 февраля

14.01.2022
Отреставрированную версию фильма «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы можно будет увидеть в повторном прокате с 24 февраля. Об этом информирует пресс-служба «Централ Партнершип».
«В честь 50-летия оскароносного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» Paramount Pictures объявляет о повторном выпуске фильма в ограниченный прокат. Все три ленты легендарной трилогии были тщательно восстановлены под руководством Копполы и впервые будут доступны в формате 4K Ultra HD», — указали в пресс-службе.
Экранизация одноименного романа Марио Пьюзо рассказывает о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Первый фильм трилогии вышел на экраны 24 марта 1972 года. В нем сыграли Марлон Брандо, Аль Пачино, Дайан Китон и другие.
Фото: Pixabay