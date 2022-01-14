В Буэнос-Айресе открылась выставка молодых фотографов

В экспозицию вошли работы лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года, передает РИА Новости.





Выставка расположилась в центральном холле железнодорожного вокзала Ретиро в центре аргентинской столицы. Посетители могут увидеть более 30 фоторабот, созданных авторами из России, Мексики, КНР, Испании, ФРГ, Ирана и других стран. Выставка проходит в Буэнос-Айресе в третий раз.





По словам фотографа из Аргентины Бруно Серимеле, победившего в 2020 году, фотоконкурс проходит на высоком уровне. Об этом говорят качество и профессионализм работ. Кроме того, это одно из немногих мероприятий, поддерживающих молодых фотожурналистов, сказал он в комментарии агентству.





Темами фоторабот стали события ушедшего года — пандемия коронавирусной инфекции, протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная нашествием саранчи в Африке и Азии и др.





Как заметил представитель российского посольства в Аргентине Олег Коломин, конкурс отличается широким охватом тем. При этом за каждым снимком стоит история — радостная, грустная или трагичная. Выставка показывает, как живут люди в разных уголках планеты, как они справляются с болезнями, эпидемиями, экологическими катастрофами, конфликтами, добавил дипломат.





Выставочный проект в Аргентине проходит в рамках мирового турне. В прошлом году работы лауреатов показали в России, Демократической Республике Конго и ЮАР. Организаторы планируют привезти выставку и в другие страны.





Экспозиция на железнодорожном вокзале Буэнос-Айреса будет открыта до 23 января. В феврале она отправится в город Ла-Плата.





Фотоконкурс им. Андрея Стенина проводится ежегодно с 2014 года для молодых фоторепортеров в возрасте 18-33 лет. В прошлом году в нем участвовало более 4,5 тысячи работ, созданных фотографами из 70 стран. За все время существования конкурса работы лауреатов показывали в России, Венгрии, ЮАР, Испании, Индии, Италии, США, Турции и других государствах. Заявки на участие начинают принимать 22 декабря, в день рождения Андрея Стенина, погибшего при съемках на территории вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.





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