В Великобритании нашли руины богатого римского города

Археологи раскопали остатки торгового поселения римского периода в Нортгемптоншире, сообщает издание The Guardian.





Раскопки проводятся на территории между Нортгемптонширом и Оксфордширом, по которой должна пройти железная дорога HS2 между Лондоном и Бирмингемом. В течение 12 месяцев на этом месте трудились 80 экспертов. За время строительства сети специалисты исследователи более 100 археологических памятников, найденных на маршруте с 2018 года. За это время в работах приняли участие более тысячи археологов.





Торговый город, известный под названием Блэкграунд, стал самым значительным открытием, поскольку находки превзошли ожидания исследователей. Территория получила название из-за плотного чернозема, который помог сохранить руины города. До начала раскопок она использовалась как пастбище для выпаса скота, что тоже способствовало сохранению артефактов, отметил представитель компании, руководящей раскопками, Джеймс Уэст.





Специалисты обнаружили в торговом поселении дорогу шириной 10 метров. Обычно дороги в римских городах были шириной 4-5 метров. По мнению ученых, найденная широкая дорога могла быть двусторонней, что говорит о развитости и состоятельности поселения.





Кроме того, были найдены жилые и промышленные постройки, четыре колодца, более 300 монет. По мнению исследователей, город был богатым — его жители украшали себя драгоценностями и ели из тонкой глиняной посуды.





«Обнаружение такой хорошо сохранившейся и большой римской дороги, а также стольких высококачественных находок было крайне необычным. Оно позволило узнать о людях, которые здесь жили. Это место действительно может изменить наше представление о римском ландшафте в регионе и за его пределами», — сказал Джеймс Уэст.





Поселение относится к железному веку. Оно состоит из более чем тридцати круглых домов. Городок уже существовал к тому времени, когда в 43 году до нашей эры произошло римское вторжение на Британские острова. В римский период, продолжавшийся до начала V века, Блэкграунд расширился и стал более процветающим. Город имел жилые, аграрные и промышленные районы, в которых появились новые каменные постройки. В промышленном районе археологи нашли следы печей и мастерских, где обрабатывали металл, делали посуду и выпекали хлеб.





Жители города пережили «романизацию», предполагавшую адаптацию к римским обычаям, пище, методам строительства. О росте благосостояния обитателей и активной коммерческой деятельности говорит число найденных монет и гирь, которые использовали при торговле. Одна из гирь украшена изображением женского божества, что может говорить о высоком статусе владельца артефакта.





Археологи также обнаружили ювелирные изделия с орнаментом, стеклянные сосуды, самосскую керамику из Галлии и следы макияжа — минерал галенит смешивали с маслом и использовали как косметику. Также нашли фрагмент кандалов, что указывает на наличие преступности или использование рабского труда.





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