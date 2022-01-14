Netflix выпустил трейлер нового корейского хоррор-сериала

Ролик по сериалу «Мы все мертвы» появился в Сети. Его опубликовали на YouTube-канале стримингового сервиса «Нетфликс».





Премьера шоу о зомби-апокалипсисе и тяжелом выборе состоится на платформе 28 января.





Судя по трейлеру, новый хоррор-проект из Южной Кореи расскажет об эпидемии. Люди начинают заражаться неким вирусом, который превращает их в зомби. В центре истории оказывается школа, где происходит вспышка заболевания. «Зомби должны быть в кино, а не в нашей школе», — отмечает один из учеников, когда инфицированные появляются в стенах заведения. Постепенно зараженных школьников становится все больше, а помощь извне не приходит.





Старшеклассникам приходится выбирать: убивать бывших друзей, потерявших человеческий облик, или быть убитыми ими. По словам человека, изучающего вирус, инфицированные люди испытывают сильнейший страх и атакуют, чтобы выжить. Со временем зомби-школьники прорываются наружу. Удастся ли кому-то выжить — можно узнать в конце января.





В проекте снимались Юн Чхан-ен, Пак Чи-ху, Чо И-хен, Пак Соломон, Ю Ин-су, Ан Сын-гюн, О Хи-джун, Ли Ын-сэм, Щин Джэ-хви, Ким Бен-чхоль и другие артисты.





Сериал сняли режиссеры Ли Джэ-гю («Королевство двух сердец») и Ким Нам-су («Человек, который был суперменом»). Сценарий написали Чхон Сон-иль и Чу Дон-гын. Продюсером выступил Пак Чхоль-су.





В прошлом году одними из самых популярных сериалов «Нефтликса» стали южнокорейские проекты «Игра в кальмара» и «Зов ада». Драматическое шоу в жанре игры на выживание «Игра в кальмара» стартовало на платформе в конце сентября. Сериал был лидером по просмотрам в течение 46 дней. Только в октябре его посмотрели более 140 миллионов семей. Шоу принесло Netflix более 900 миллионов долларов прибыли. Режиссер сериала Хван Дон-хёк подтвердил, что в скором времени начнется работа над вторым сезоном. Деталей будущего проекта он не раскрыл.





В конце ноябре на стриминге вышел фэнтези-хоррор «Зов ада», который стал лидером просмотра за первые сутки с начала показа. Проект срежиссировал постановщик «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо.





Фото: кадр из трейлера сериала «Мы все мертвы»