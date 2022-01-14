«Исчезнувший велосипедист» дебютирует в «Гоголь-центре»

Премьерные показы постановки Филиппа Гуревича пройдут 14, 15 и 16 января, сообщили в московском театре.





Спектакль поставил молодой режиссер по пьесе современного драматурга Константина Костенко, скончавшегося в 2019 году. В том же году произведение победило в конкурсе «Кульминация».





Герои постановки обитают в школьном учебнике по математике и «работают» в задачах. Они регулярно совершают одни и те же действия. Согласно задаче, велосипедист выезжает из пункта А в пункт Б. Однако в один день он не доезжает до места назначения. На его поиски отправляется следователь.





«Неожиданно исчезнувший велосипедист нарушает повседневный баланс математического мира и заставляет героев думать о том, что мир, возможно, шире учебника, а обязательные действия — не такие уж обязательные», — говорится в описании к постановке.





Спектакль поставлен в стилистике нуара, что позволяет одновременно иронизировать над детективным жанром и делать героев более реалистичными, отмечают в театре.





Режиссер называет свой спектакль «роуд-муви». По его словам, тема постановки — система и человек, который не может из нее выйти и утрачивает себя. Прежде всего это история конкретного человека, подчеркивает Филипп Гуревич.





Худрук центра Алексей Агранович отметил, что «Исчезнувший велосипедист» появился в театре не случайно, передает ТАСС. По его словам, Малая сцена предназначена для экспериментов, где проверяется совместимость молодых постановщиков с театром. Предложение Гуревича и его работы на других площадках вызвали интерес в «Гоголь-центре», несмотря на непривычную для него эстетику.





Агранович добавил, что театру близка «тема маленького человека, его подсознательного стремления вырваться за рамки своей задачи». Он выразил надежду на то, что постановка вызовет интерес у публики и будет жить на театральной сцене.





Над спектаклем работали художники Анна Агафонова и Антон Трошин, продюсер Инна Солодкова. Среди задействованных актеров — Иван Бровин, Георгий Кудренко, Евгения Афонская.





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