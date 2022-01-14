Нови-Сад стал столицей европейской культуры

«Не существует города, который бы больше заслуживал этого звания и в котором есть больше потенциала, чем в Нови-Саде, чтобы высоко поднять европейский флаг молодежи и культуры. Нови-Сад — центр креативности, совершенства и инноваций. <...> Особенно важен титул, который с гордостью носит Нови-Сад, для поддержки и продвижения труда, таланта и знаний», — сказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич.