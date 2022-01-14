В честь 400-летия со дня рождения Мольера ГИТИС представит два издания

Российский институт театрального искусства — ГИТИС отметит 400-летие Мольера изданием книги Карла Манциуса и сборником новых и старых переводов «Мизантропа». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театрального вуза.

«В год 400-летия великого французского комедиографа читателям представят книгу Карла Манциуса «Мольер. Театры, публика, актеры его времени» и сборник шести разных переводов «Мизантропа», — рассказали в пресс-службе.





В первый раз книгу датского автора Карла Манциуса о Мольере перевел на русский язык театральный режиссер, педагог ГИТИСа Федор Каверин в 1922 году.





Спустя 100 лет Издательство ГИТИС выпускает отредактированное издание, где впервые переведены все сноски оригинала и исправлены неточности перевода. Книга выйдет в начале февраля.





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