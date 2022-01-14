«Пушкинской картой» в Дагестане пользуются 65 000 школьников и студентов

Порядка 65 000 дагестанских школьников и студентов стали держателями «Пушкинской карты», рассказали ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики.

«Порядка 65 000 дагестанских школьников и студентов подключились к всероссийской программе «Пушкинская карта», — сказал собеседник агентства.





Среди мероприятий, предложенных музеями, наибольшей популярностью пользуется выездная экскурсия в с. Гуниб от Национального музея Республики Дагестан им. Тахо-Годи. Еще один лидер — выставка «Рюриковичи-Романовы» Исторического парка «Россия — моя история». Самый посещаемый спектакль на сегодняшний день — балет «Золушка» Дагестанского театра оперы и балета.





Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года.





Фото: сайт «Пушкинской карты»