Вышел трейлер мини-сериала «Предшественница»

В Сети появился ролик по остросюжетной драме об опасности, которую скрывает «умный» дом. Видео опубликовали на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max.





Мини-сериал «Предшественница» (The Girl Before) планируют выпустить 10 февраля. Он стартует на платформе HBO Max.





Судя по трейлеру, действие развернется вокруг женщины по имени Джейн. Она переживает тяжелую потерю и решает кардинально сменить обстановку. Джейн переезжает в ультрасовременную квартиру в минималистичном стиле, оснащенную «умным» помощником. Дом спроектирован архитектором Эдвардом, который также является его владельцем.





Первое время героиня радуется технологичному и стильному месту обитания. Но со временем она начинает замечать разные странности: от сбоящей техники до неожиданной доставки цветов на имя некоей Эммы. Джейн узнает, что до нее в квартире жила девушка с таким именем. Она пытается выяснить у владельца дома информацию об Эмме.





Вскоре Джейн узнает, что выглядит очень похоже на бывшую обитательницу квартиры. В попытках выяснить всю правду, она оказывается в смертельной опасности. В один момент она выясняет, что девушка умерла в доме. Повторит ли Джейн судьбу предшественницы — можно узнать в феврале.





Сериал основан на книге «Предшественница» британского писателя Джея Пи Дилейни, которая вышла в свет в 2016 году. Режиссером проекта стала Лиза Брюльманн, адаптированный сценарий создала Марисса Лестрейд. Среди исполнительных продюсеров значатся Рори Аиткен, Элинор Моран, Бен Паг и Ронда Смит. Саундтрек к шоу написали композиторы Дэнни Бенси и Сондер Юрриаанс.





Главную героиню в британском сериале сыграла актриса Гугу Эмбата-Ро («Сиротский Бруклин», «Локи», «Черное зеркало»), а архитектора — Дэвид Ойелоуо («Дворецкий», «Отверженные»). В сериале также снялись Джессика Пламмер, Ракхи Тхакрар, Аманда Дрю, Бен Харди, Иэн Коннингэм и другие артисты.





Фото: кадр из трейлера сериала «Предшественница»