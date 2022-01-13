Российский этнографический музей отмечает 120-летие

Директор учреждения Юлия Купина рассказала о планах на юбилейный год. Об этом сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».





В 2022 году Российский этнографический музей, расположенный в центре Петербурга, отметит 120-летие. В музее рассматривают круглую дату как повод для обновления. Направления этой работы определены, отмечает издание.





К настоящему моменту уже запустили видеопроект «Этнокультурные параллели в традициях народов России, Украины, Белоруссии: взгляд из Российского этнографического музея». Он рассказывает об орнаментах, обрядах, традициях, общем укладе жизни и картине мира восточных славян. Материал представлен в виде роликов с комментариями экспертов и экспонатами из постоянных выставок и фондов.





В этом году планируют провести выставку к 100-летию образования Советского Союза. По словам Юлии Купиной, основная часть музейной коллекции была сформирована в советский период. С помощью выставок создавали образ нового человека, что повлияло и на собрание, и на способы экспонирования. Музей хочет поразмышлять на эту тему, подчеркнула руководительница учреждения.





Внимание посетителей обратили и на выставку-путешествие «Путь навстречу», которая будет состоять из двух разделов. Первая часть называется «Восточное кольцо». Она посвящена искусству коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Вторая часть под названием «Золотое кольцо» рассказывает о жителях городов и сел, включенных в Золотое кольцо. Это передвижная экспозиция, которая будет показана не только в Санкт-Петербурге.





В планах музея — увеличить число авторских проектов по примеру «Белых перчаток». Участники этих встреч не только знакомятся с редкими артефактами, но и познают технологии их изготовления, раскрывают глубинные смыслы экспонатов. В занятиях участвуют художники, дизайнеры и другие эксперты, которые рассказывают о преломлении традиций в современности.





Музей планирует активизировать работу по созданию и проведению мастер-классов, экскурсий, концертов, которые будут сопровождать выставочные проекты.





РЭМ основан в 1902 году как этнографический отдел Русского музея. Он стал самостоятельным учреждением в 1930-е годы.





Фото: предположительно Mikhail Bakunin, CC BY 3.0,

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