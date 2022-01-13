Под слоем краски картины Боттичелли нашли скрытый эскиз

Полотно «Муж скорбей» Сандро Боттичелли скрывало набросок Мадонны с младенцем, сообщает издание The Art Newspaper.





Картина, которую оценивают в 40 млн долларов, будет выставлена на торги Sotheby’s в конце января. Неожиданное открытие наброска сделали специалисты аукционного дома по время технического анализа, проводимого при подготовке полотна к аукциону. Как отмечает издание, полотно до сих пор полностью не изучено, поскольку с XIX века хранится в частном собрании.





Глава отдела картин старых мастеров Sotheby’s Крис Апостол, работавший с «Мужем скорбей», сделал предположение о найденном наброске. По его мнению, художник мог изобразить Богоматерь «Умиление» — тип изображения, восходящий к греческим иконам. На подобных картинах Мадонна прижимается щекой к младенцу Иисусу.





Лицо младенца на эскизе можно рассмотреть с помощью инфракрасной рефлектографии, если перевернуть полотно. По характеру изображения специалисты предположили, что художник мог прорисовать некоторые линии со стандартного рисунка, а затем нанести жидкий пигмент. Представитель аукциона подчеркнул, что лик Иисуса на наброске уникален — не присутствует в других работах мастера.





Не все части эскиза хорошо видны. Эксперты смогли обнаружить более четкие изображения носа и брови Мадонны, ее одежды на плече и руке, а также руки младенца. «Муж скорбей» нарисован поверх наброска, который остался неоконченным. Во время жизни автора холсты были очень ценными, поэтому их использовали повторно.





По словам Криса Апостола, картина написана в последнее десятилетие жизни Сандро Боттичелли. Он видит в этой работе глубокий эмоциональный заряд, связанный с пониманием смерти художником.





Сандро Боттичелли (1445-1510) — знаменитый мастер эпохи Возрождения, представитель флорентийской художественной школы. К его самым известным работам относят «Рождение Венеры», «Весну», а также картину «Венера и Марс».





Фото: Сандро Боттичелли. Общественное достояние,

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