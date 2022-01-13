В Петербурге открывается выставка к 60-летию Виктора Цоя

Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» расскажет о разных сферах жизни музыканта и его окружении, сообщает ТАСС.





Экспозиция начнет работу в «Манеже» 15 января. Она разместилась в 11 залах на площади в 30 кв. метров. Посетители увидят одежду Виктора Цоя, его черновики, картины, музыкальные инструменты и многие другие вещи.





По словам автора идеи и продюсера проекта Агнии Стерлиговой, выставка расскажет о герое нашего времени, осветив разные стороны его жизни и творчества, включая музыку, кино, искусство, стиль и окружение. Создатели проекта подчеркнули, что собрали «практически все материальное, вещественное, оригинальное, аутентичное, настоящее, что сейчас присутствует в этом мире от Виктора Цоя».





Экспозиция начинается с биографического раздела, где можно увидеть детские фотографии певца, зачетную книжку, военный билет, фотоаппарат и другие личные вещи. Посетители также узнают о музыкантах и других культурных деятелях, которые повлияли на Цоя.





В зале «Камчатка» реконструирована обстановка котельной в Ленинграде, где музыкант работал кочегаром. В «Фонотеке» представлены восемь студийных альбомов «Кино». В зале выставлены пластинки, обложки, черновики. Здесь же можно послушать композиции группы.





Еще один раздел посвящен стилю Виктора Цоя. В нем посетители увидят его вещи: кожаную куртку, американские джинсы, кимоно, сумку и другие аксессуары. Джоана Стингрей, дружившая с советскими музыкантами, предоставила для выставки записку от музыканта. В ней он просит подругу привезти ему кроссовки и часы, если удастся выручить деньги с продажи его рисунков.





Другой раздел посвящен изобразительному творчеству Цоя. В нем представлены более 70 рисунков, 30 из которых будут впервые показаны публике. Еще один зал расскажет о его работе в кино. Несколько залов посвящены людям, которые окружали Виктора Цоя.





Креативный продюсер проекта Александр Цой обратил внимание на три главных гитары отца. По его словам, они выставлены в одном помещении впервые с начала 1990-х годов. Агния Стерлигова выделила аудиокассету «Новых композиторов», которую музыкант слушал в автомобиле в день гибели. Ее предоставил для выставки автор книг о группе «Кино» Виталий Калгин. По мнению продюсера, этот экспонат «вызывает мурашки по коже».





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