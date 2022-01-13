Выставка Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой «Снег на траве» продлена до 30 января

13.01.2022
Еврейский музей и центр толерантности продлил выставку «Снег на траве», приуроченную к 80-летию режиссера-аниматора Юрия Норштейна, до 30 января 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.
Выставка «Снег на траве» в Еврейском музее и центре толерантности — это одновременно лабиринт и проводник по биографии и творчеству двух художников — Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой.
Фильмы Норштейна и Ярбусовой известны по всему миру и награждены российскими и международными премиями. В анимации Юрий Норштейн и Франческа Ярбусова стали авторами нового языка, соединившего историю мирового искусства и остроту детских воспоминаний, классическую литературу и красоту повседневности.
Основными экспонатами выставки выступают материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для проекта музея.
Фото: пресс-служба музея