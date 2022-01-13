Детский хор «Весна» им. А.С. Пономарева выступит на сцене Большого зала Московской консерватории

13.01.2022

Детский хор «Весна» им. А.С. Пономарева выступит на сцене Большого зала Московской консерватории

Большой зал Московской консерватории приглашает на концерт детского хора «Весна» 30 января. Коллектив выступит сольно и с симфоническим оркестром Московской консерватории под управлением Джереми Уолкера (Великобритания). Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.

В первом отделении концерта прозвучат шедевры французской музыки. Программу открывают миниатюры «Salut, Printemps!» («Приветствуем тебя, весна!») К. Дебюсси и Духовный гимн Г. Форе на стихи Ж. Расина.

Центром первой части концерта станет исполнение грандиозной кантаты «Gloria» Ф. Пуленка в переложении Надежды Авериной для детского хора, сопрано (Анастасия Кубарь) и симфонического оркестра.

Второе отделение концерта – палитра сочинений Сергея Васильевича Рахманинова. Любимые всеми романсы и «Вокализ» в хоровой аранжировке, фрагменты из Всенощного бдения и фортепианные миниатюры в исполнении лауреата международных конкурсов Василия Заболотнего предстанут для слушателей в единой композиции.

Фото: пресс-служба учреждения