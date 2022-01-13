Детский хор «Весна» им. А.С. Пономарева выступит на сцене Большого зала Московской консерватории

13.01.2022
В первом отделении концерта прозвучат шедевры французской музыки. Программу открывают миниатюры «Salut, Printemps!» («Приветствуем тебя, весна!») К. Дебюсси и Духовный гимн Г. Форе на стихи Ж. Расина.
Центром первой части концерта станет исполнение грандиозной кантаты «Gloria» Ф. Пуленка в переложении Надежды Авериной для детского хора, сопрано (Анастасия Кубарь) и симфонического оркестра.
Второе отделение концерта – палитра сочинений Сергея Васильевича Рахманинова. Любимые всеми романсы и «Вокализ» в хоровой аранжировке, фрагменты из Всенощного бдения и фортепианные миниатюры в исполнении лауреата международных конкурсов Василия Заболотнего предстанут для слушателей в единой композиции.
Фото: пресс-служба учреждения