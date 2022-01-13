В KGallery состоится выставка «Азбуки художников»

13.01.2022
Выставка объединит издания и оригинальные работы Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Елизаветы Бем, Григория Нарбута, Владимира Конашевича, Всеволода Воинова, Веры Ермолаевой, Владимира Маяковского, Дмитрия Моора, Ефима Хигера, Владимира Лебедева, Александра Самохвалова, Дмитрия Митрохина, Михаила Черемных, Валентина Курдова, Алисы Порет, Татьяны Мавриной, Ильи Кабакова, Анатолия Белкина, Александра Флоренского и других.
На выставке зрители увидят как хорошо знакомые азбуки, например «Азбуку в картинках Александра Бенуа» (1904), «Советскую азбуку» Владимира Маяковского (1919), так и редкие произведения: оригинальную «Азбуку «Мира искусства» Мстислава Добужинского (1911), графические листы к неизданным азбукам Веры Ермолаевой и Александра Самохвалова (1920-е), рисунки к английской азбуке Алисы Порет (1947), Татьяны Мавриной к «Сказочной азбуке» (1966-1968), Ильи Кабакова к азбуке Анатолия Маркуши (1970), а также работы современных художников Александра Флоренского, Анатолия Белкина, Никиты Алексеева.
Фото: пресс-служба галереи