Прошла встреча по подготовке 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова приняла участие в заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования события, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





В начале совещания глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией нацелены на сплочение мусульман страны и демонстрацию общности интересов общества и государства в возрождении ценностей мусульманских народов РФ.





«Развитие ислама на территории нашего государства во взаимодействии с православием и другими традиционными религиями заложило прочный фундамент современных отношений мирного сосуществования и межконфессионального согласия в стране. Это уникальный пример для всего мирового сообщества, ценностный ориентир и наше конкурентное преимущество. Мы придаем большое значение диалогу между традиционными конфессиями России, созданию благоприятных условий для мирного сосуществования людей разных национальностей и вероисповеданий», — сказал руководитель региона.





Кроме того, празднование продемонстрирует международному сообществу богатое наследие нашей страны и покажет, что мусульманская умма России является частью исламского мира, добавил Рустам Минниханов.





Ответсек федерального оргкомитета Ольга Ярилова напомнила, что план основных мероприятий утвердили в декабре 2021 года. В их числе — строительство и реставрация культурных и духовных объектов; создание сувениров, печатных изданий, видео, а также интернет-проектов по истории ислама в России; проведение научных конференций, дискуссий, выставок и конкурсов.





«Программа празднования очень насыщенная и содержательная. Я уверена, что ответственные исполнители нашего плана реализуют все мероприятия в установленный срок. У нас впереди очень большая работа», —подчеркнула замминистра культуры РФ.





Центральными событиями республиканского плана мероприятий станут Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: Kazansummit», форум татарских религиозных деятелей, закладка соборной мечети имени 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и фестиваль «Изге Болгар җыены». Они запланированы на май 2021 года.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ