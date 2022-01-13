В Российской государственной специализированной академии искусств прошла инаугурация уникального органа

Инаугурация органа фирмы JOHANNUS ORGELBOUW BV (Нидерланды), созданного по индивидуальному заказу, прошла 12 января в Российской государственной специализированной академии искусств. Об этом говорится в пресс-релизе Минкультуры России.

В честь инаугурации прозвучал концерт, посвященный памяти народного артиста Российской Федерации О.Г. Янченко. Виртуозным исполнением произведения Иоганна Себастьяна Баха концерт открыла Евгения Лисицына — солистка Домского собора в Риге. Также в мероприятии приняли участие ведущие музыканты-исполнители России.





Орган приобретен академией искусств благодаря поддержке Минкультуры России. Фасад инструмента выполнен из аутентичных материалов, которые используются при изготовлении исторических духовых органов. Инструмент позволит обеспечить проведение на регулярной основе органных концертов, доступных для посещения в том числе инвалидами.





Фото: пресс-служба Минкультуры России