Вдова Егора Летова представила ранее неизвестную запись музыканта

13.01.2022

Вдова Егора Летова представила ранее неизвестную запись музыканта

Вдова основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала на YouTube ранее неизвестную композицию музыканта, вошедшую в альбом «Дождь в казарме». Об этом Чумакова сообщила в группе «Гражданская оборона. Здорово и вечно» в соцсети «ВКонтакте».

«В общем, вот кусочек альбома «Дождь в казарме»; как и многое из «Посевов», это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года», — отметила Чумакова.

Она уточнила, что собирается подготовить к выпуску все имеющиеся у нее записи «Посева». Это проект Летова, предшествовавший «Гражданской обороне»

«Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое», — добавила вдова музыканта.

Фото: Pixabay