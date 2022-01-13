Вдова Егора Летова представила ранее неизвестную запись музыканта

Вдова основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала на YouTube ранее неизвестную композицию музыканта, вошедшую в альбом «Дождь в казарме». Об этом Чумакова сообщила в группе «Гражданская оборона. Здорово и вечно» в соцсети «ВКонтакте».

«В общем, вот кусочек альбома «Дождь в казарме»; как и многое из «Посевов», это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года», — отметила Чумакова.





Она уточнила, что собирается подготовить к выпуску все имеющиеся у нее записи «Посева». Это проект Летова, предшествовавший «Гражданской обороне»





«Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое», — добавила вдова музыканта.





Фото: Pixabay