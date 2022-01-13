Выставка картин принца Чарльза открылась в Лондоне

Крупнейшая выставка работ, созданных наследником британского престола, открылась в столице королевства. Об этом сообщили в Фонде принца.





Автор работ, открывая экспозицию, рассказал, почему увлекся изобразительным искусством. По признанию принца Чарльза, фотография является менее удовлетворяющей, поэтому он начал рисовать.





«Я испытал сильнейшее желание выразить то, что я видел, с помощью акварели и передать ощущение текстуры, которого невозможно достичь с помощью фотографии», — отметил художник.





Британский наследник также подчеркнул, что не считает свои работы «великими» произведениями искусства. Это некая форма фотоальбома, признался принц Уэльский.





В экспозицию вошли 79 картин, выполненных акварелью. Большинство работ — пейзажи. Посетители могут увидеть виды Танзании, Шотландии, Франции и других мест. Танзания, расположенная в Восточной Африке, считается одним из любимых мест принца для рисования. В разделе с видами Франции чаще всего можно встретить пейзажи Прованса, расположенного на юго-востоке страны.





Выставка разместилась в Гарнизонной часовне в казармах Челси (район Белгравия). Проект представляет наиболее крупную выставку работ принца Чарльза и самую полную экспозицию его акварелей, отметили организаторы.





Экспозицию дополнил гобелен Бена Хаймерса, созданный на основе акварели принца Чарльза «Заброшенный коттедж на острове Строма, Кейтнесс, 2003», написанной в 2003 году. Принц согласился на использование для сюжета акварели и подчеркнул важность сохранения традиционных ремесел. Автор подарил ему гобелен в 2019-м.





Выставка будет работать до 14 февраля.





Принц Чарльз (род. в 1948 году) — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II. Он является первым в списке наследников престола Соединенного королевства. Известно, что в молодости принц Уэльский любил заниматься подводным плаванием, парусным спортом и гонками, охотиться и рыбачить. Он играл в поло более 40 лет, в том числе с целью сбора средств на благотворительность.





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