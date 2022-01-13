Музеи Санкт-Петербурга в дни новогодних праздников посетило более 120 000 человек

13.01.2022
За десять выходных дней в культурной программе Санкт-Петербурга приняли участие минимум 235 000 петербуржцев. Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский, пишет издание «Невские новости».
За период новогодних каникул театры показали 288 спектаклей для детской аудитории, которые посетили 73 000 ребят и их родителей. В музеях культурной столицы России побывали 123 000 человек.
Большой популярностью пользовались в праздничные дни ледовые катки. Самым посещаемым оказался новый каток на Елагином острове — его опробовали 30 000 горожан.
Фото: Pixabay