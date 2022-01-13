Национальный молодежный симфонический оркестр проведет выступления к 100-летию Московской филармонии

13.01.2022
Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) поздравит Московскую филармонию с 100-летием двумя концертами 14 и 15 января. Об этом информирует пресс-служба филармонии.
«2022 год для Российского национального молодежного симфонического оркестра начнется с программы, приуроченной к столетию Московской филармонии», — рассказали в пресс-службе филармонии.
Концерт 14 января пройдет в «Филармонии-2», а 15 января — в Зале им. П. И. Чайковского. Для выступлений выбран Тройной концерт Бетховена. Солировать будут пианист Константин Лифшиц, скрипач Вадим Репин и виолончелист Александр Князев. За пульт встанет австрийский дирижер Саша Гетцель. Во втором отделении прозвучит Третья симфония Брамса.
Фото: Pixabay