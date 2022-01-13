Труппа Приморской сцены Мариинского театра представит три балетные сказки в Санкт-Петербурге

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра начинает в четверг, 13 января, традиционные зимние гастроли в Санкт-Петербурге, информирует ТАСС.

На протяжении 11 дней на сценах Мариинки будут представлены три хореографические сказки, где выступят и солисты петербургской труппы.





«Мы следуем пути, который еще в 2016 году определил художественный руководитель Валерий Абисалович Гергиев, который считает, что грани между Приморской сценой и Мариинским театром в Санкт-Петербурге должны постепенно стираться. Поэтому мы интегрировали в наши составы солистов из труппы Мариинского театра, которые танцуют вместе с солистами Приморской сцены. В этом направлении мы будем двигаться дальше: это практически одна труппа, одна большая театральная семья», — сказал главный балетмейстер Приморской сцены Эльдар Алиев.





В спектаклях гостей примут участие солисты петербургской труппы Рената Шакирова, Екатерина Чебыкина, Виктор Кайшета, Никита Корнеев.





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