Ушла из жизни основательница группы The Ronettes

13.01.2022
Певица, одна из основательниц группы The Ronettes Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, скончалась на 79-м году жизни. Причиной смерти Беннетт стал рак. Об этом говорится в заявлении ее семьи.
«Ронни прожила жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице», — сообщает семья.
Одна из самых известных песен группы The Ronettes «Be My Baby», соавтором которой выступила Беннетт, стала саундтреком к картине «Грязные танцы», отмечает
ТАСС.
Фото: Pixabay