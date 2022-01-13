Ушла из жизни основательница группы The Ronettes

13.01.2022

Ушла из жизни основательница группы The Ronettes

Певица, одна из основательниц группы The Ronettes Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, скончалась на 79-м году жизни. Причиной смерти Беннетт стал рак. Об этом говорится в заявлении ее семьи.

«Ронни прожила жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице», — сообщает семья.

Одна из самых известных песен группы The Ronettes «Be My Baby», соавтором которой выступила Беннетт, стала саундтреком к картине «Грязные танцы», отмечает ТАСС.

Фото: Pixabay