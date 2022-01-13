В Большом театре пройдет гала-концерт «Пласидо Доминго приглашает...»

13.01.2022
Первый в 2022 году гала-концерт «Пласидо Доминго приглашает ...» состоится в четверг, 13 января, на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), рассказала ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.
Вместе со знаменитым испанским певцом на вечере выступят его друзья и коллеги — представители мировой оперы из разных стран.
«Если на Новый год и Рождество балетоманы традиционно аплодируют „Щелкунчику“, то на старый Новый год Большой готовится порадовать меломанов: сегодня, 13 января, состоится первый в 2022 году гала-концерт, название которого говорит само за себя: „Пласидо Доминго приглашает...“. Вместе с прославленным мэтром на Исторической сцене выступят выдающиеся музыканты, знаковые фигуры современного оперного мира», — сказала Новикова.
Доминго появился на свет 21 января 1941 года в Мадриде. Он выступал в оперных театрах Ковент-Гарден (Лондон), «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Мариинском театре и других.
Фото: YouTube