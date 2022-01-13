ДДТ привлекла рекордные 25 млн рублей на альбом с помощью краудфандинга

13.01.2022
Рок-группа ДДТ привлекла рекордные для России 25 млн рублей на выпуск альбома с помощью краудфандинга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta.ru.
Музыканты 5 октября 2021 года анонсировали запуск крауд-кампании на выпуск альбома «Творчество в пустоте». Они объяснили акцию тяжелым финансовым положением в связи с отменой и переносом концертов в пандемию коронавируса.
Цифровой релиз прошел 28 октября 2021 года. Предзаказ альбома на CD и LP продолжался на Planeta.ru в течение трех месяцев и закончился 12 января.
«Группа ДДТ собрала на Planeta.ru самую большую сумму за всю историю российских краудфандинг-платформ. К моменту завершения сбора 12 января поклонники поддержали музыкантов 10 тысяч раз, а их общий вклад составил 25 289 099 рублей. Помимо обычных пользователей, в проекте поучаствовала и сама Planeta.ru в рамках собственной программы «Планета поддерживает», — уточнили в пресс-службе.
Фото: YouTube