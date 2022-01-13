13.01.2022
В США ушла из жизни оперная и джазовая певица Мария Юинг. Об этом информирует «Культуромания».
71-летняя исполнительница скончалась в своем особняке в Детройте. Другие подробности не разглашаются.
«Она была очень одаренной артисткой, которая исключительно силой своего таланта и воли достигла высот международного оперного мира», — рассказали члены ее семьи.
Мария Юинг впервые выступила на сцене в Метрополитен-опера в 1976 году в опере Моцарта «Свадьба Фигаро». Она также играла Кармен в одноименной опере Бизе, Дорабеллу в «Так поступают все» Моцарта и т.д.
Фото: Pixabay