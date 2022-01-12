В Москве покажут спектакль по Нобелевской речи Иосифа Бродского

Постановка «Тени великих смущают меня» дебютирует в Музее Москвы, сообщили организаторы.





Премьерные показы пройдут 28 и 29 января. Идея спектакля, поставленного Гладстоном Махибом и Сергеем Щедриным, принадлежит режиссеру Дмитрию Брусникину (1957-2018). В постановке задействованы его ученики и студенты Школы-студии МХАТ.





По словам Махиба, Брусникин не раз говорил о Нобелевской речи Бродского. Он подчеркивал ее важность и хотел, чтобы люди разных возрастов читали текст о гуманизме. «Так появилась мысль собрать вместе его учеников и студентов», — добавил режиссер.





Сергей Щедрин отметил, что для него этот текст о свободе — мысли, самовыражения, личности, — что особенно важно в наши дни.





Зрители перенесутся на взлетно-посадочную полосу, где трап самолета станет кафедрой для выступления знаменитостей. Медийные персоны в одежде от Louis Vuitton с фирменными сумками в руках прочитают строки из речи нобелевского лауреата.





Каждый из них по-новому переосмысляет текст, в котором говорится о ценности жизни человека и важности литературы. Так размышления Иосифа Бродского, жившего в прошлом веке, отзываются в современном поколении.





Над спектаклем также работали продюсер Катерина Токмакова, художник Ваня Боуден, художник по костюмам Анна Хрусталева, композитор Дима Аникин, видеохудожник Михаил Заиканов и др. В постановке задействованы Марина Васильева, Петр Скворцов, Анастасия Великородная, Яна Гладких и другие актеры.





Иосиф Бродский (1940-1996) получил Нобелевскую премию по литературе в 1987 году. На вручении престижной награды он прочитал речь, ставшую знаменитой. Литератор говорил о гуманизме, этике и эстетике общества настоящего как основе общества будущего.





Фото: pixabay.com