В Сети появился трейлер фильма-номинанта на «Золотую пальмовую ветвь»

Ролик по романтической драме «Худший человек на свете» опубликовали на YouTube-канале кинокомпании Neon.





Российская премьера норвежской картины, которая неоднократно фигурировала в списках лучших фильмов 2021 года, назначена на 24 марта. В зарубежных кинотеатрах лента выйдет в начале февраля.





Действие фильма разворачивается в современном Осло. В центре истории оказывается молодая женщина по имени Джули, которая пытается разобраться в профессиональной и личной жизни. Она встречает новых друзей, заводит новые знакомства, открывает новые места, пока не влюбляется в художника комиксов.





Джули переезжает к мужчине, однако со временем понимает, что семейная жизнь не для нее. «Я чувствую себя зрителем в собственной жизни», — говорит она в момент отчаяния. Фильм охватывает четыре года из жизни Джули. В это время героиня пытается реализовать профессиональные амбиции, а также встречается с двумя очень разными мужчинами в поисках себя и своего счастья.





В описании к трейлеру картину назвали «новой интерпретацией классического портрета персонажей современной жизни в Осло». Она исследует, как одна жительница города ищет любовь и смысл в современном мире. Фильм состоит из 12 глав.





Картину снял норвежский режиссер Йоаким Триер («Осло, 31-го августа», «Громче, чем бомбы»). Он же написал сценарий совместно с постоянным соавтором Эскилем Вогтом. Музыку к фильму создал Ола Флёттум, работавший с Триером над фильмами «Реприза» и «Осло, 31 августа».





Главную героиню сыграла Ренате Реинсве. В фильме также снялись Андерс Даниелсен Лье, Герберт Нордрам, Мария Грация Ди Мео, Ганс Олав Бреннер, Хелен Бьорнебю, Ребекка Йюнге и др.





«Худший человек на свете» дебютировал на Каннском кинофестивале в 2021 году. Фильм претендовал на главную награду, однако уступил ее «Титану» Жюлии Дюкурно. Исполнительница главной роли Ренате Реинсве получила награду в номинации «Лучшая женская роль».





Фото: кадр из фильма «Худший человек на свете»