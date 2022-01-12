12.01.2022
Работа бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта «Империя света» будет выставлена на торги за более чем $60 млн. Об этом информирует аукционный дом Sotheby’s. Он предложит эту картину на торгах произведениями современного искусства 2 марта в Лондоне.
Написанный в 1961 году пейзаж в аукционном доме назвали «одной из самых желанных работ современного искусства, находящихся в частных руках». Магритт создал его для баронессы Анн-Мари Крове, дочери бельгийского коллекционера произведений в стиле сюрреализма Пьера Крове. С тех пор работа находилась в частной коллекции этой семьи.
На полотне изображена вилла в сумерках: в доме уже включили свет, а перед самим зданием зажгли фонарь, что контрастирует со светлым небом и белыми облаками.
С 2009 по 2020 год картину можно было увидеть в Музее Магритта в Брюсселе.
Фото: Pixabay