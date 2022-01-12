Британский пианист Барри Дуглас выступит на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского

Победитель VIII Международного конкурса им. П. И. Чайковского, британский пианист Барри Дуглас 17 января выступит с концертом в Москве. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).

«Пианист Барри Дуглас выступит на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского. Вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана он представит программу, в которой прозвучат произведения Людвига ван Бетховена», — сообщили в пресс-службе.





На концерте будут представлены увертюра «Кориолан», Фортепианный концерт № 5 и Третья симфония («Героическая»).





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