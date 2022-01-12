Британский пианист Барри Дуглас выступит на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского

12.01.2022

Британский пианист Барри Дуглас выступит на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского

Победитель VIII Международного конкурса им. П. И. Чайковского, британский пианист Барри Дуглас 17 января выступит с концертом в Москве. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).

«Пианист Барри Дуглас выступит на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского. Вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана он представит программу, в которой прозвучат произведения Людвига ван Бетховена», — сообщили в пресс-службе.

На концерте будут представлены увертюра «Кориолан», Фортепианный концерт № 5 и Третья симфония («Героическая»).

Фото: Pixabay