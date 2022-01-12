В Москве реконструируют выставку авангардистов 1921 года

Частично воссозданная передвижная экспозиция разместится в Музее русского импрессионизма, сообщает ТАСС.





3 февраля в музее откроется выставка «Авангард: на телеге в XXI век», которая представляет собой воссозданную экспозицию, забытую в Вятской губернии (Кировской области) 100 лет назад. Проект реализован Музеем русского экспрессионизма, «Ельцин-центром» и Энциклопедией русского авангарда.





Посетители увидят работы Василия Кандинского, Александра Родченко, Ивана Клюна, Александры Экстер и других художников из коллекций Вятского художественного музея им. Васнецовых, Музея изобразительных искусств Татарстана, Слободского музейно-выставочного центра и Яранского краеведческого музея. Всего в экспозицию войдет более 100 произведений.





Как рассказали агентству организаторы, в 1921 году в Советске (Вятская губерния) прошла третья передвижная выставка, на которой показали более 300 картин. Их привезли из Москвы, Петрограда, Казани и Вятки. Дальше выставка должна была отправиться в другие города. Полотна погрузили на телеги и отправили в Яранск. Из-за проблем с финансированием и других сложностей передвижная выставка закрылась. Картины оставили в городском музее, где они были забыты на 100 лет.





Организаторам удалось частично реконструировать третью выставку, а также две первые экспозиции в Советске. Проект позволит не только увидеть редкие работы из региональных музеев, но и узнать о о художественной политике советской власти в первые годы после революции, работе инициативных людей, проводивших выставки авангардистов в сложное время.





В экспозиции можно увидеть как работы авангардистов, так и произведения реалистов — полотна Николая Фешина и его учеников. Организаторы обратили внимание на эскиз работы «Красное с черным» Василия Кандинского. Его обнаружила в 1996 году одна из кураторов выставки Анна Шакина, после чего она занялась поиском картин передвижных выставок начала 1920-х годов. Интерес также представляют эскиз к портрету Евгении Киркальди художника Ильи Машкова и двусторонняя работа «Композиция» Алексея Моргунова. На реставрацию последней картины, находившейся в аварийном состоянии, собрали более 900 тысяч рублей с помощью краудфандинга.





Выставка будет работать до 22 мая.





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