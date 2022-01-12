Глава Минкультуры выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни телеведущего Михаила Зеленского. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.

Министр отметила ответственный подход к работе, харизму и авторитет Зеленского.





«Прискорбной новостью для всех нас стала смерть журналиста и телеведущего Михаила Владимировича Зеленского. Благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности избранному делу он снискал непререкаемый авторитет журналистского сообщества. На экране и в жизни Михаил Владимирович был харизматичным и энергичным, тонко чувствовал психологию момента», — приводятся в пресс-службе слова Любимовой.





По ее словам, последние годы журналист посвятил информационному освещению событий культурной и общественной жизни, «вкладывался в это дело без остатка и всегда искренне рассказывал зрителям о достижениях современной российской культуры».





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