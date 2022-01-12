Ушел из жизни актер Алексей Герилович

Отечественный актер Алексей Герилович был обнаружен мертвым в своей квартире в Москве, сообщили ТАСС в медицинских кругах.

«В своей квартире в Москве найден мертвым Алексей Герилович. Обнаружил его друг, который приехал к актеру домой после того, как тот несколько дней не выходил на связь. По предварительным данным, умер Герилович естественной смертью», — сказал собеседник агентства.





Алексей Герилович появился на свет 18 февраля 1973 года. Он снимался в сериалах «Универ», «Глухарь», «Отдел», «Закон каменных джунглей», «Последний мент».





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