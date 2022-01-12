Вышел трейлер сериала «Под подозрением» с Умой Турман

В Сети появился ролик по новому сериалу об успешной бизнесвумен, у которой похищают сына. Видео опубликовали на YouTube-канале стримингового сервиса Apple TV+.





Премьера проекта назначена на 4 февраля. Он выйдет на онлайн-платформе Apple TV+.





Трейлер начинается со сцены ареста Натали Томсон прямо во время свадебной церемонии. На нее надевают наручники и уводят без объяснения причин. Девушка начинает общаться со следователями, будучи в свадебном платье. Вскоре к допросу присоединяются еще несколько подозреваемых. Всех пятерых обвиняют в сговоре с целью похищения ребенка американской бизнесвумен, медиамагната Кэтрин Ньюман. Она выступает на телевидении, рассказывая о похищении сына-подростка. В интервью она подчеркивает, что любит своего единственного ребенка. В общении с коллегами женщина отмечает, что она сначала директор, а потом — мать.





Подозреваемые в преступлении объединяются, чтобы доказать свою невиновность, а также найти тех, кто их подставил. Они пытаются понять, что у них есть общего, и оказывается, что только британские паспорта и приезд в Нью-Йорк в день похищения юноши. Им тяжело доверять друг другу, ведь они совсем не знакомы. К тому же подозреваемые не уверены, что они все не виновны. Поверят ли им — можно узнать в феврале.





В роли бизнесвумен и матери похищенного ребенка снялась Ума Турман («Убить Билла», «Криминальное чтиво»). В сериале также задействованы Джорджина Кэмпбелл, Кунал Найяр, Ноа Эммерих, Элизабет Хенстридж, Том Рис Харрис, Элиес Габел, Энджел Колби и другие артисты.





Шоураннером и исполнительным продюсером сериала стал Роб Уилльямс («Человек в высоком замке»). Сопродюсером выступил Крис Лонг («Американцы»).





Фото: кадр из трейлера сериала «Под подозрением»