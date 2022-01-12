Копия работы фламандского художника оказалась подлинным шедевром XVII века

Картина, считавшаяся копией полотна Антониса Ван Дейка, может оказаться оригиналом, сообщает The Guardian.





В 1970-е годы историк искусств Кристофер Райт купил в Лондоне копию портрета испанской инфанты Изабеллы Клары Евгении, оригинал которого создал фламандский мастер Антонис Ван Дейк. Покупатель был уверен, что приобрел одну из многочисленных копий, которая стоила несколько десятков фунтов стерлингов.





Полотно повесили в гостиной Райта, где оно висело десятки лет. Однажды в гостях у историка искусств побывал куратор отдела европейского искусства Музея Эшмола в Оксфорде Колин Харрисон. Он обратил внимание на портрет и предположил, что оно создано самим Ван Дейком в первой половине XVII века.





Райт более подробно изучил картину, особенно руки инфанты, и согласился с предположением эксперта. Он отнес полотно в Институт искусства Курто для обследования и реставрации.





По словам специалистов, Ван Дейк работал в своей мастерской вместе с учениками. Все они создавали портреты, поэтому сложно определить, где писал мастер, а где его последователи. Эксперты с уверенностью заявили, что картину написали в мастерской Ван Дейка под его наблюдением и при его жизни.





Райт предполагает, что портрет может стоить около 40 тысяч фунтов стерлингов. Он планирует передать картину в государственный музей. Его выбор пал на музей Кэннон-Холл в Барнсли.





Кристофер Райт также пошутил, заметив, что за 50 лет своей работы ему не раз доводилось найти подлинные полотна старых мастеров, а в собственной гостиной — не заметил оригинал.





Антонис Ван Дейк (1599-1641) — фламандский живописец, гравер, портретист, автор работ на религиозные сюжеты в стиле барокко. Жил и работал в Нидерландах, Германии, Англии, Франции. Считается, что портрет инфанты создан в 1628-1632 годах. Художник работал при дворе Изабеллы Клары Евгении, правившей испанскими провинциями Нидерландов.





Фото: Антонис Ван Дейк. Общественное достояние,

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