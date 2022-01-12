«Зверопой 2» стал первым среди мультфильмов по сборам в период пандемии

Мультипликационный фильм «Зверопой 2» первым среди анимационных картин собрал $100 млн в США в период пандемии. Об этом информирует «Культуромания».

За минувшие выходные касса мультфильма пополнилась на $12 млн в домашнем прокате. За все время в домашнем прокате «Зверопой 2» собрал $109 млн.





Суммарные сборы мультфильма в мире насчитывают более $190 млн.





Премьера «Зверопоя 2» прошла 23 декабря. В мультфильме идет повествование о группе животных-музыкантов, которые устраивают шоу в мировой столице развлечений.





Фото: YouTube